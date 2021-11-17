'Enflasyon konusunda uyanık olmalıyız'

Guindos, geçmek bilmeyen fiyat şokunun ücret artışları yolu ile çekirdek fiyat büyümesine yayılmaya başlayabileceği uyarısında bulundu.

Enflasyon bekleyişlerinin kontrol altında olmaya devam ettiğini, ancak sanayide darboğazların şu anda beklenenden daha uzun sürmesi ve enerji fiyatlarının artmaya devam etmesi halinde enflasyonun projeksiyonları aşabileceğini ve ücretler üzerinde baskı yaratabileceğini vurguladı.

Guindos, "Dikkatli olmamız, çok uyanık olmamız gerekli. Bu ikinci tur etkilerden mümkün olduğu kadar kaçınmalıyız. Bu ücret-fiyat sarmalından kaçınmak çok önemli" ifadelerini kullandı.