'Enflasyon önümüzdeki yıl düşecek'

Barkin, Yahoo Finance ile yaptığı söyleşide, "Çekirdek enflasyonun düşmesini bekliyorum" dedi. Barkin, çekirdek enflasyonda son dönemde görülen yatay seyri bir önceki yıla göre daha zorlu karşılaştırmalara bağlıyor ve bu yılın ilk çeyreğinde daha yüksek rakamlar görüldüğü için ilk çeyrekteki enflasyon rakamlarının daha iyi görünebileceğini ifade etti.

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“Geçmişte gördüğümüz türden bir enflasyon duymuyorum. Bu da bana ilk çeyreği atlattıkça bu rakamların düşeceğine dair umut veriyor” diye konuşan Barkin, Fed'in enflasyonun nereye gittiğini ölçmek için izlediği ve son aylarda %2,5'in üzerinde seyreden çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine atıfta bulundu.