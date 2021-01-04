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04.01.2021 - 10:06 |

Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %14,6, aylık %1,25 arttı.

Enflasyon rakamları açıklandı
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Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Aralık'ta aylık %1,25, yıllık %14,60  arttı. Foreks anketinde beklenti aylık %0,95, yıllık %14,25 artış  yönündeydi. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın  aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış  gerçekleşti.

Yıllık düşüş gösteren tek grup %0,32 ile giyim ve ayakkabı oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar  sırasıyla, %0,65 ile alkollü içecekler ve tütün, %5,73 ile haberleşme  ve %6,84 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına  göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,12 ile  çeşitli mal ve hizmetler, %21,12 ile ulaştırma ve %20,61 ile gıda ve  alkolsüz içecekler oldu.

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %3,18 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında azalış  gösteren diğer ana gruplar, %0,58 ile çeşitli mal ve hizmetler, %0,03  ile eğitim ve %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna  karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında  artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,46 ile ev eşyası, %2,64 ile ulaştırma ve %2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aralık 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin  ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış  gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %14,52, aylık %1,11 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile  altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,11, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,52, bir önceki yılın aynı ayına  göre %14,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,83 artış  gerçekleşti.

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