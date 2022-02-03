Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaEnflasyon sepeti güncellendi
HaberlerUzmanpara Haberleri Enflasyon sepeti güncellendi

Enflasyon sepeti güncellendi

Mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe enflasyon sepetinden çıkarılırken, bu yıl sepete giren yeni ürün olmadı.

03.02.2022 - 12:42 | | İHA
Enflasyon sepeti güncellendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon hesaplamasında baz alınan ürün sepeti ve ağırlıklarını güncelledi. Sepette 415 madde ve 901 madde çeşidi dikkate alınacak. 2022'de sepete giren yeni ürün olmazken, mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe ise enflasyon sepetinden çıkarıldı.

Enflasyon rakamları açıklandı
İlgili Haber
Enflasyon rakamları açıklandı

Elektrik ücreti, sigara, dizel ve benzinli otomobil, otoban geçiş ücreti, şehirler arası tren ücreti, cep telefonu görüşme ücreti, sıcak içecekler, dergi, yurt içi bir hafta ve daha uzun süreli turlarla otel ücretlerinin enflasyon hesaplamasındaki ağırlıkları değişti. TÜİK, beyaz eşya, elektronik ürünler, giyim, mobilya, sıfır otomobil ve otobüs fiyatları için artık internetten derlenen fiyatları da enflasyon hesaplamasında kullanacak.

İki bölgede nokta operasyon! 14 terörist öldürüldü
Halının altında buldu! Açınca hayatının şokunu yaşadı
Kefil olacaklar dikkat! Krediler...
Büyük fırsat! Uzaktan çalışma yeni kapı açtı... İşte şartları
190 yaşında, 199 kilo! Resmi tatil ilanı gündemde...
Yüzük krizi! 'Borç Mehmet Dinçerler'in'
İhbar edene1 milyon lira ödül verecek!
7 gollü maça Cengiz Ünder damga vurdu! Müthiş geri dönüş
Reynmen'in korku dolu anları! Kapıyı açtı silahla karşılaştı
Altın küp nöbeti! Parkın ortasında 11.7 milyon dolar değerinde
F.Bahçeli yıldızı duyurdu! Sözleşme teklifi, Galatasaray...
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evleniyor
Son 5 metre! Kazıyorlar, dünya nefesini tuttu
Sahra Çölü'ne düşmüştü! Mars'ta yaşam...İşte kanıtı!
GilletteGibi Sporcuları seçmek için oyunu ver!
İki bölgede nokta operasyon! 14 terörist öldürüldü
İki bölgede nokta operasyon! 14 terörist öldürüldü
Halının altında buldu! Açınca hayatının şokunu yaşadı
Halının altında buldu! Açınca hayatının şokunu yaşadı
Kefil olacaklar dikkat! Krediler...
Kefil olacaklar dikkat! Krediler...
Büyük fırsat! Uzaktan çalışma yeni kapı açtı... İşte şartları
Büyük fırsat! Uzaktan çalışma yeni kapı açtı... İşte şartları
190 yaşında, 199 kilo! Resmi tatil ilanı gündemde...
190 yaşında, 199 kilo! Resmi tatil ilanı gündemde...
Yüzük krizi! 'Borç Mehmet Dinçerler'in'
Yüzük krizi! 'Borç Mehmet Dinçerler'in'
İhbar edene1 milyon lira ödül verecek!
İhbar edene1 milyon lira ödül verecek!
7 gollü maça Cengiz Ünder damga vurdu! Müthiş geri dönüş
7 gollü maça Cengiz Ünder damga vurdu! Müthiş geri dönüş
Reynmen'in korku dolu anları! Kapıyı açtı silahla karşılaştı
Reynmen'in korku dolu anları! Kapıyı açtı silahla karşılaştı
Altın küp nöbeti! Parkın ortasında 11.7 milyon dolar değerinde
Altın küp nöbeti! Parkın ortasında 11.7 milyon dolar değerinde
F.Bahçeli yıldızı duyurdu! Sözleşme teklifi, Galatasaray...
F.Bahçeli yıldızı duyurdu! Sözleşme teklifi, Galatasaray...
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evleniyor
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evleniyor
Son 5 metre! Kazıyorlar, dünya nefesini tuttu
Son 5 metre! Kazıyorlar, dünya nefesini tuttu
Sahra Çölü'ne düşmüştü! Mars'ta yaşam...İşte kanıtı!
Sahra Çölü'ne düşmüştü! Mars'ta yaşam...İşte kanıtı!
GilletteGibi Sporcuları seçmek için oyunu ver!
GilletteGibi Sporcuları seçmek için oyunu ver!