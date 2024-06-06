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Uzmanpara 'Enflasyon yüzde 2 hedefinin altında kalabilir'
Haberler Uzmanpara 'Enflasyon yüzde 2 hedefinin altında kalabilir'

'Enflasyon yüzde 2 hedefinin altında kalabilir'

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Üyesi Toyoaki Nakamura, tüketimin durgunlaşması halinde enflasyonun gelecek yıl %2'lik hedefin altında kalabileceğini söyledi.

06.06.2024 - 09:12 | | Foreks Haber
'Enflasyon yüzde 2 hedefinin altında kalabilir'

BoJ'un Mart ayında aldığı faiz artırım kararına tek muhalif isim olan Nakamura, tüketimdeki son zayıf işaretler ve yavaşlayan küresel büyümenin Japonya ekonomisinin görünümünü gölgelediği konusunda da uyarıda bulundu.

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Nakamura, “Dirençli olsa da, harcanabilir gelirdeki büyüme ücretlerdeki artışa kıyasla küçük kaldığından hanehalkı harcamaları son zamanlarda durgun seyretti. Benim görüşüm, hanehalkının harcamalarını kısması ve şirketlerin fiyatları daha fazla yükseltmekten caydırılması halinde enflasyonun 2025 mali yılından itibaren %2'ye ulaşamayacağı yönünde” dedi.

Nakamura, küçük ve orta ölçekli firmaların karlarını artırmak ve ücret artışlarını sürdürmek için yeterli reformları henüz yapmamış olması nedeniyle “Ücret artışlarının sürdürüleceğinden emin değilim” diye konuştu.

Nisan ayında yapılan güncel projeksiyonlarda, dokuz üyeli kurulun medyan tahmini, çekirdek tüketici enflasyonunun hem Nisan 2025'te başlayan mali yılda hem de 2026 mali yılında %1,9'a ulaşacağı yönünde.

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Nakamura, büyük firmaların bu yıl sendikalarla yapılan yıllık ücret görüşmelerinde yüksek ücret artışları teklif etmelerine rağmen, Japonya'daki iş gücünün %80'ini istihdam eden daha küçük muadillerinin bunu takip edip edemeyeceği konusunda belirsizlik olduğunu vurguladı.

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