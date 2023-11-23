Enflasyona endeksli tahvil ihracı durdurulacak

Almanya Federal Finans Ajansı dün yaptığı açıklamada ülkenin önümüzdeki yıldan itibaren enflasyona endeksli tahvil ihraçlarını durduracağını duyurdu.

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Açıklamaya göre 2024'ten itibaren enflasyona bağlı federal menkul kıymetler ihraç edilmeyecek veya mevcut menkul kıymetler yeniden açılmayacak. Ülkenin mevcut enflasyona bağlı menkul kıymetleri serbest piyasada alınıp satılabilir olmaya devam edecek.

Almanya'nın kalan vadeleri 2,5 ile 22,5 yıl arasında değişen toplam 66,25 milyar euro tutarında dört adet enflasyona endeksli tahvili bulunmakta.