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Uzmanpara 'Enflasyonda düşüş faiz indirimini getirebilir'
Haberler Uzmanpara 'Enflasyonda düşüş faiz indirimini getirebilir'

'Enflasyonda düşüş faiz indirimini getirebilir'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, enflasyonda düşüşün faiz indirimini getirebileceğini söyledi.

18.04.2024 - 10:37 |
'Enflasyonda düşüş faiz indirimini getirebilir'

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi enflasyonunun daha da düşeceğini, Avrupa Merkez Bankası'nın fiyat artışı koşullarının karşılanması halinde faiz oranlarını düşürebileceğini söyledi ve bankanın en son yönlendirmesini tekrarladı.

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De Guindos yaptığı konuşmada, "Enflasyon görünümüne, enflasyonun temel dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin güncellenmiş değerlendirmemiz, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefimize yakınsadığına dair güvenimizi daha da artırırsa, para politikası kısıtlamasının mevcut seviyesini düşürmek uygun olacaktır" dedi.

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