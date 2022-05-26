'Enflasyonist riskler kayda değer şekilde düştü'

Elvira Nabiullina, Rusya'da kredilerin yavaşladığını ve bunun ekonomide parasal şartların sıkı olduğunu gösterdiğini, bununla birlikte enflasyonist risklerin kayda değer şekilde azaldığını söyledi.

Rusya Bankalar Birliği'nin organize ettiği toplantıda konuşan Nabiullina, "Kredilerde yavaşlama, düşüş işaretleri para politikasının sıkı olduğunu gösteriyor" dedi.

Nabiullina, hem işletmeler hem de halk arasında enflasyonist beklentilerin düşmekte olduğunu vurguladı.