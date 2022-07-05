Enflasyonla mücadele adımları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Temel öncelik olan enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

ENFLASYONLA MÜCADELEYE YÖNELİK ATILAN ADIMLAR

1. Gıda ürünlerinde KDV oranı %1’e indirilmiştir.

2. Yeme içme hizmetlerinde KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.

3. Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, bebek bezi, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete gibi ürünlerin teslimlerinde KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir.

4. Meskenlerde ve tarımsal sulamadaki elektrik teslimlerinde KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir.

5. Arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir.

6. İndirimli KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamı genişletilmiştir.

7. 2022 yılının ilk 5 ayında KOBİ’ler tarafından kullanılan doğal gaz %76; sanayide kullanılan doğal gaz %14, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gaz %25 ve meskenlerde kullanılan doğal gaz %81 oranında sübvanse edilmiştir.

8. Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerindeki artışlar yasal zemin çerçevesinde %25’le sınırlandırılmıştır.

9. Bazı stratejik tarım ve gıda ürünlerine yönelik dış ticaret tedbirleri devreye alınmıştır.

10. Enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçilmiştir.

11. Enflasyonla Mücadele Timleri tarafından tüm sektörlere yönelik denetimlere devam edilmektedir.