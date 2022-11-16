'Enflasyonu aşağı getirmek giderek zorlaşıyor'

"Çok sıkı olan bir iş gücü piyasası görüyorum. Enflasyonu bulunduğu seviyeden aşağı getirmeye, bir miktar reel yavaşlama olmadan nasıl devam edileceğini bilmiyorum. O noktaya gelmek için ekonomide daralma da gerekli olabilir" diye konuşan George, mevkidaşlarının halihazırda Fed'in enflasyonu ciddi bir daralmaya neden olmadan aşağı getirmek için bir yol görmeye devam ettiklerini vurguladı.

Pandemi döneminde arz zincirlerinde yaşanan bozulmalar ve aksamaların ilk anda fiyat baskılarına en büyük katkıyı yaptıklarını belirten George, mal üretim kapasitesinde yavaş iyileşmenin enflasyonun pek çok politika yapıcısının öngördüğünden uzun süre yüksek kalmasına neden olduğunu da ifade etti.