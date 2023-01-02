'Enflasyonun yüzde 7 olmasını bekliyorum'

Lindner konuşmasında yüksek enerji fiyatlarının Avrupa'da normal haline geleceğine inandığını da belirtti.

Bild gazetesine konuşan Lindner, "Enflasyon hedefimiz yüzde 2 olmaya devam ediyor. Bu Alman hükümetinin ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) da birinci önceliği" ifadelerini kullandı.

Almanya Maliye Bakanı ayrıca Almanya'nın sanayi sektörünü güçlü tutmak için bir enerji politikasına ihtiyacı olduğunu, bu politika çerçevesinde yurt içi kayaç petrolü ve gazı üretimi ile nükleer enerjinin de değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.