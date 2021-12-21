Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaEPDK'dan akaryakıt kararı
HaberlerUzmanpara Haberleri EPDK'dan akaryakıt kararı

EPDK'dan akaryakıt kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada "Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur" denildi.

21.12.2021 - 06:51 | | Ferhat EKİNCİ/ANKARA, (DHA)
EPDK'dan akaryakıt kararı

EPDK'dan, akaryakıt fiyatlarına dün gece yapılması beklenen fiyat artışıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur" ifadeleri kaydedildi.

'DÖVİZDE YAŞANAN DÜŞÜŞ, POMPA FİYATLARINA DA YANSIYACAKTIR'

EPDK'dan yapılan açıklamanın devamında, dövizdeki hareketliliğin akaryakıt fiyatlarında belirleyici olduğu belirtilerek, "Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz" denildi.

Türkiye sarsılmıştı! Pitbull dehşetinde yeni gelişme!
Bakan Koca'dan Turkovac çağrısı: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz
S-400'ün üreticisi, geliştirdiği otomobilin ilk görüntülerini paylaştı
Merkez Bankası yeni talimatı yayımladı!
Putin'den gizemli açıklama! 'Eski bir ABD Başkanı' dedi isim vermedi...
Sanat dünyasının acı kaybı! Faruk Tınaz hayatını kaybetti
Ilıcalı yeni teknik direktörünü buldu! Sergen Yalçın derken büyük sürpriz
Marketlerde fiyatlar ne zaman inecek? Açıkladı: Türkiye'de var...
6.2'lik depremi bildi! Telefonlara uyarı mesajı geldi
Dikkat çeken TURKOVAC yorumu: 13 basamak, 400 laboratuvar
Yusuf Yazıcı transfer görüşmesi için geldi
Ahu Sungur: Asla olmaz' dedim, altı ay sonra evlendik!
Üç kardeşinin canını aldı! Sadiye yaşamak istiyor...
Burak Kut'un doktor eşi Cansen Yeni'den çirkin yoruma cevap!
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
Türkiye sarsılmıştı! Pitbull dehşetinde yeni gelişme!
Türkiye sarsılmıştı! Pitbull dehşetinde yeni gelişme!
Bakan Koca'dan Turkovac çağrısı: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz
Bakan Koca'dan Turkovac çağrısı: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz
S-400'ün üreticisi, geliştirdiği otomobilin ilk görüntülerini paylaştı
S-400'ün üreticisi, geliştirdiği otomobilin ilk görüntülerini paylaştı
Merkez Bankası yeni talimatı yayımladı!
Merkez Bankası yeni talimatı yayımladı!
Putin'den gizemli açıklama! 'Eski bir ABD Başkanı' dedi isim vermedi...
Putin'den gizemli açıklama! 'Eski bir ABD Başkanı' dedi isim vermedi...
Sanat dünyasının acı kaybı! Faruk Tınaz hayatını kaybetti
Sanat dünyasının acı kaybı! Faruk Tınaz hayatını kaybetti
Ilıcalı yeni teknik direktörünü buldu! Sergen Yalçın derken büyük sürpriz
Ilıcalı yeni teknik direktörünü buldu! Sergen Yalçın derken büyük sürpriz
Marketlerde fiyatlar ne zaman inecek? Açıkladı: Türkiye'de var...
Marketlerde fiyatlar ne zaman inecek? Açıkladı: Türkiye'de var...
6.2'lik depremi bildi! Telefonlara uyarı mesajı geldi
6.2'lik depremi bildi! Telefonlara uyarı mesajı geldi
Dikkat çeken TURKOVAC yorumu: 13 basamak, 400 laboratuvar
Dikkat çeken TURKOVAC yorumu: 13 basamak, 400 laboratuvar
Yusuf Yazıcı transfer görüşmesi için geldi
Yusuf Yazıcı transfer görüşmesi için geldi
Ahu Sungur: Asla olmaz' dedim, altı ay sonra evlendik!
Ahu Sungur: Asla olmaz' dedim, altı ay sonra evlendik!
Üç kardeşinin canını aldı! Sadiye yaşamak istiyor...
Üç kardeşinin canını aldı! Sadiye yaşamak istiyor...
Burak Kut'un doktor eşi Cansen Yeni'den çirkin yoruma cevap!
Burak Kut'un doktor eşi Cansen Yeni'den çirkin yoruma cevap!
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
Son dakika: Eğitime kar engeli! Açıklamalar peş peşe geldi

Son dakika: Eğitime kar engeli! Açıklamalar peş peşe geldi

İstanbul'da dehşet anları! İETT otobüsü şoförü yolcuya bıçak çekti

İstanbul'da dehşet anları! İETT otobüsü şoförü yolcuya bıçak çekti