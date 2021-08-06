Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaEPDK'dan kritik inceleme
HaberlerUzmanpara Haberleri EPDK'dan kritik inceleme

EPDK'dan kritik inceleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) elektrik ticaretinde fiziki piyasada karşılığı olmayan alış tekliflerine yönelik inceleme başlattığı bildirildi.

06.08.2021 - 10:30 | | AA
EPDK'dan kritik inceleme

EPDK'dan yapılan açıklamada, özellikle son günlerde bazı elektrik tedarik şirketlerinin taleplerinden daha fazla, “tüketiciye yansımayan”, sadece elektrik ticaret piyasası içinde karşılığı olan alış teklifi verdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Kurumun konuyla ilgili derhal harekete geçerek inceleme başlattığı ifade edilen açıklamada, EPDK'nin bütün tedarik şirketlerini uyarmak üzere gönderdiği yazıda “Kabul edilebilir tüketim tahmininden daha fazla alış teklifi yapılması gereksiz bir alış miktarı artışına neden olmaktadır. Fiziki piyasada karşılığı olmayan, gerçekte tüketilmeyen bu alışlar piyasa yapısı içinde paydaşlarda farklı algılara neden olmakta, ticari kararları etkilemektedir.” ifadelerine yer verildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, tüketim rekorları kırıldığı bir dönemde bazı tedarik şirketlerinin elektrik piyasasının rekabetçi yapısını bozacak alış teklifleri yaptığını tespit ettiklerini ve vakit kaybetmeden şirket bazlı saatlik teklifler üzerinde inceleme başlattıklarını bildirdi.

Doğru olmayan ve manipülasyona da sebep olabilecek alış tekliflerinin elektrik ticaretinin doğasına aykırı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Sadece piyasayı, rekabeti olumsuz etkilemekle kalmaz, paydaşların güvenini ve itibarını da zedeler. Piyasa doğrularına göre hareket etmeyen şirketlerin ise EPDK’nin yaptırımları ile karşılaşması kaçınılmazdır.” değerlendirmesinde bulundu.

EPDK tarafından yapılacak inceleme sonucunda bu tip alış teklifleri yaptığı tespit edilen tedarik şirketlerine, idari para cezası ya da oluşacak zararın ilgili şirketlere ödetilmesi gibi yaptırımlar uygulanabilecek.

GÜNCEL HABERLER

Kavurucu sıcakların etkisindeki Adana, hafta sonu nefes alacak

Kavurucu sıcakların etkisindeki Adana, hafta sonu nefes alacak

Bakanlık duyurdu: Sınır köyünde PKK'lı terörist teslim oldu

Bakanlık duyurdu: Sınır köyünde PKK'lı terörist teslim oldu

Sabiha Gökçen Havalimanı yılın ilk 7 ayında 11,8 milyon yolcu ağırladı

Sabiha Gökçen Havalimanı yılın ilk 7 ayında 11,8 milyon yolcu ağırladı

Gümrüklerde yılın ilk yarısında 4 milyar liralık kaçağa göz açtırılmadı

Gümrüklerde yılın ilk yarısında 4 milyar liralık kaçağa göz açtırılmadı

Alaska'da gezi uçağı düştü: 6 ölü

Alaska'da gezi uçağı düştü: 6 ölü

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cuma namazı kaçta 6 Ağustos 2021? Cuma namazı saati İstanbul

Cuma namazı kaçta 6 Ağustos 2021? Cuma namazı saati İstanbul

Sıradaki Haber
Faizsiz olarak 24 ay taksit imkanı sağlanacak

Faizsiz olarak 24 ay taksit imkanı sağlanacak

Sıradaki Haber
BM: Küresel bağışıklık için 11 milyar doza ihtiyaç var

BM: Küresel bağışıklık için 11 milyar doza ihtiyaç var

Sıradaki Haber
Bakanlık duyurdu: Sınır köyünde PKK'lı terörist teslim oldu

Bakanlık duyurdu: Sınır köyünde PKK'lı terörist teslim oldu

Sıradaki Haber