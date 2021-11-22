Ericsson, Vonage'yi satın alıyor

Mobil telefon ekipmanları üreticisi Ericsson, bulut iletişim şirketi Vonage'yi 6,2 milyar dolara satın almak için anlaştı. Vonage Yönetim Kurulu, Ericsson'a satışı oy birliği ile onayladı.

Ericsson, 2020 yılında da ABD merkezli kablosuz ağ şirketi Cradlepoint'i 1,1 milyar dolara almıştı.

Vonage, 30 Eylül'de sona eren 12 ayda 1,4 milyar dolar ciro elde etmişti.

Ericsson bu satın alma ile 700 milyar dolar büyüklüğündeki kablosuz işletme sektöründe büyümeyi hedefliyor.