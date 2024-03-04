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Uzmanpara 'Erken bir faiz indirimi sterlini zayıflatır'
Haberler Uzmanpara 'Erken bir faiz indirimi sterlini zayıflatır'

'Erken bir faiz indirimi sterlini zayıflatır'

MUFG Bank, İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın çarşamba günkü Bahar Bütçesi'nde mali hareket alanı eksikliği bildirmesinin daha erken bir faiz indirimiyle sonuçlanabileceği için sterlinin düşebileceğini savundu.

04.03.2024 - 14:46 | | Foreks Haber
'Erken bir faiz indirimi sterlini zayıflatır'

MUFG Döviz Analisti Lee Hardman yayınladığı yatırımcı notunda, vergi indirimleri sağlamak için sınırlı mali kapsamla, bütçenin önümüzdeki yıl İngiltere ekonomisinin performansını önemli ölçüde etkileme olasılığının düşük olduğunu söyledi.

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Hardman, "İngiltere Merkez Bankası'nın ağustos ayına kadar beklemek yerine haziran ayında faiz indirimine başlama olasılığını biraz daha artırıyor ki bu da sterlin için olumsuz bir gelişme" dedi.

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