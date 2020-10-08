Ermenistan ekonomisi çetrefilli bir döneme girdi
Ermenistan ekonomisi, koronavirüs yüzünden zaten zorluk yaşarken Dağlık Karabağ'daki çatışmaların yeniden başlamasıyla daha da çetrefilli bir döneme girdi. Bunun en büyük kanıtı da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in ülkenin kredi notunu düşürmesi oldu.
Fitch, bu hafta başında yaptığı açıklamada Ermenistan'ın "BB-" olan döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunun "B+" seviyesine düşürüldüğünü, not görünümünün ise "durağan" seviyesinde tutulduğunu açıkladı.
Ermenistan'da bu yılın ilk yarısındaki ekonomik daralmanın tahmin edilenden daha sert olduğu; bunun da kamu borcunun artmasına yol açtığı ifade edildi.
Azerbaycan ile Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmaların yeniden başlaması ise ekonomiyi daha da zora soktu.
BBC Türkçe'ye konuşan Türk Ermeni İş Geliştirme Konseyi Eş Başkanı Kaan Soyak, çatışmalar ile beraber Ermenistan'da işlerin ve bankaların durma noktasına geldiğini söylüyor.
Soyak'a göre çatışmaların sürmesi takdirinde mal sevkiyatında yaşanan zorluklar derinleşebilir ve iflaslar yaşanabilir.