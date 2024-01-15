ETF onayı sonrası Bitcoin’de düzeltme hareketi

Geçtiğimiz hafta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) ilk kez Bitcoin’e dayalı ETF başvurusunu onaylamasıyla birlikte piyasalarda sert yükseliş görülmüştü. 49 bin dolar seviyesine yaklaşan Bitcoin, ETF onayı sonrası sert düzeltme yaşadı. Lider coin pazar günü 41 bin 720 dolar seviyesini gördü.

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Bitcoin şu sıralarda 42 bin 702 dolar seviyesinde primli seyrediyor. CoinTR Araştırma Departmanı kripto para piyasasına ilişkin son gelişmeleri derledi.

JP MORGAN CHASE: "SEC’NİN MAYIS AYINA KADAR ETH’Yİ EMTİA OLARAK SINIFLANDIRMA OLASILIĞI %50’DEN AZ"

BlockBeats haberine göre 13 Ocak’ta, stratejist Nikolaos Panigirtzoglou, The Block ile yaptığı röportajda Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Mayıs ayında Ethereum ETF’sini onaylaması için Ethereum’un Bitcoin’e benzer şekilde bir emtia olarak sınıflandırılması gerektiğini söyledi. Panigirtzoglou, SEC'nin mayıs ayına kadar Ethereum'u emtia olarak sınıflandırma olasılığının %50'nin altında olduğunu belirtti.

BARCLAYS EKONOMİSTLERİ: "FED FAİZ İNDİRİMİNE MART AYINDA BAŞLAYABİLİR"

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Barclays ekonomistleri, bu haftanın enflasyon verilerine dayanarak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını beklenenden daha erken düşürmeye başlayacağını ve başlangıç zamanının haziran yerine mart olabileceğini tahmin ediyor. Cuma günü yayınlanan araştırma raporunda Marc Giannoni ve Jonathan Millar, “Enflasyonda kaydedilen son ilerlemeler göz önünde bulundurulduğunda, FOMC’nin ekonominin veya iş piyasasının önemli ölçüde zayıflamasını beklemeden faiz oranlarını düşüreceğini düşünüyoruz” şeklinde ifadede bulundular. Her toplantıda 25 baz puanlık bir indirim beklerlerken tahminlerini, ekonominin yavaşlamaya başlaması ve işsizlik oranının Fed’in uzun vadeli tahmininden (Aralık itibarıyla %3,5-4,3) biraz daha yüksek çıkması varsayımına dayandırdı.

SEC BAŞKANI GENSLER: "SEC’NİN RESMİ TWİTTER HESABININ ÇALINMASININ ETKİLERİ HALA DEĞERLENDİRİLİYOR, ŞİRKET SORUŞTURMA İÇİN KOLLUK KUVVETLERİYLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR"

The Block’un 14 Ocak’taki raporuna göre SEC, resmi Twitter hesabının hacklenmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. SEC Başkanı Gary Gensler tarafından yapılan açıklamada, “Yetkisiz bir kişi, hesapla ilişkilendirilmiş telefon numarasını ele geçirerek SEC’nin resmi Twitter hesabına erişti” denildi. Gensler açıklamasında, “Komisyon personeli, bu olayın kurum, yatırımcılar ve piyasalar üzerindeki etkisini hala değerlendiriyor” dedi. Gensler ayrıca, olayı detaylıca araştırmak için kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapıldığını belirtti.

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USDT PAZAR PAYI 2023’TE %71’E YÜKSELDİ

The Block verilerine göre USDT ihraççısı Tether’in küresel stabil coin arzındaki payı 2023’te %50’den %71’e yükseldi. Dolaşımdaki USDT miktarı Guatemala ve Bulgaristan gibi ülkelerin GSYİH’sini aşarak 95 milyar doların üzerine çıktı.

BITCOIN AÇGÖZLÜLÜK ENDEKSİ “NÖTR”E DÜŞTÜ

Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, ekim ayından bu yana ilk kez “Nötr” seviyelere geriledi. Bu düşüş ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin tarihi onayından sadece günler sonra gerçekleşti. Endekse göre Bitcoin’in piyasa duyarlılık puanı şu anda 100 üzerinden 52 ile geçen yıl 19 Ekim’de, Bitcoin’in günlük ortalama fiyatı yaklaşık 31.000 dolar olduğu zamandan bu yana en düşük puan olarak kayda geçti.