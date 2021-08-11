Ethereum yüzde 87 kazandırdı

Kripto para piyasasında uzun zamandır beklenen yükseliş trendi nihayet gerçekleşmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda genel olarak dar bantta sıkışan piyasa, Bitcoin öncülüğünde toparlanma eğilimi gösteriyor.

Kripto paraların öncüsü Bitcoin, 21 Temmuz itibarıyla 29 bin dolar seviyelerinde işlem görürken, bu tarihten itibaren yükseliş trendine geçti. 10 Ağustos tarihindeki işlem gününde 46 bin dolar seviyesinin üzerine çıkan Bitcoin, yaklaşık 20 günde yüzde 58 oranında prim yaptı.

50 BİN DOLAR PSİKOLOJİK SEVİYE

Son birkaç gün içerisinde 46 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, bu seviye üzerinde tutunamadı. Analist tahminlerine göre Bitcoin’de yükselişin devam ederek tekrardan 64 bin dolar seviyesine doğru gidebilmesi için 50 bin dolar psikolojik sınırın aşılması gerekiyor.

BİTCOİN’İN GÖLGESİNDE YÜZDE 87 PRİM YAPTI

Kripto para yatırımcıları dahil birçok kesim Bitcoin’deki yükselişi konuşurken, altcoinlerin lideri Ethereum’daki yükseliş Bitcoin’in gölgesinde kaldı. Ancak 21 Temmuz itibarıyla bin 700 dolar seviyelerinde işlem gören Ethereum 20 günlük hareketine bakıldığında 3 bin 186 dolar seviyesine kadar çıkarak yüzde 87 arttı.

BOĞA PİYASASINA MI GİRİLDİ?

Piyasanın önde gelen iki kripto parası olan Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde yaşanan yükseliş trendiyle birlikte akıllara boğa piyasasına mı girildiğine dair soru işaretleri geliyor. Öte yandan analist görüşleri ise şu an hala boğa sinyali görülse de ayı piyasasında olunduğunu söylüyor.

OLUMLU GELİŞMELER PİYASAYI ETKİLİYOR

Arama motoru devi Google’ın reklam politikasında güncellemeye giderek, 2018 yılında getirilen kripto paralara ilişkin reklam yasağını kaldırması, e-ticaret devi Amazon’un dijital para ve blockchain için iş ilanı yayınlaması gibi gelişmeler kripto para piyasasında olumlu fiyatlamalara yol açıyor.

ELON MUSK’TAN SES YOK

Son dönemde Twitter hesabı üzerinden kripto paralara yönelik paylaşım yaparak piyasayı altüst eden Tesla şirketinin CEO’su Elon Musk’tan herhangi bir açıklama gelmiyor. Daha önceden Bitcoin ve Dogecoin üzerinden yaptığı paylaşımlarla piyasada ses getiren Musk, şu an piyasada yaşanan fiyatlamalara yönelik sessizliğini koruyor.