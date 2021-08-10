Ne altın ne dolar! Yatırımcıya bir tek DİBS yaradı
Temmuz ayında ne dolar, ne de altın yatırımcıya yaradı. Tek kazandıran yatırım aracı DİBS oldu. Peki temmuz ayında birçok yatırım aracı kaybettirirken sadece DİBS’in kazandırmasının sebebi ne? İşte cevabı...
ONUR TOPKAN/ UZMANPARA
• 10 Ağustos 2021 - 16:13 • Son Güncelleme:
ONUR TOPKAN/ UZMANPARA
• 10 Ağustos 2021 - 16:13 • Son Güncelleme:
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı yatırım araçlarına ilişkin rapora göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,52, dolar yüzde 1.8, külçe altın ve euro yüzde 3,55 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,14 ile yatırımcısına kaybettirirken, bir tek DİBS, yüzde 0.11 oranında yatırımcısına kazandırdı.
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Birçok önemli yatırım aracının kaybettirdiği temmuz ayında neden sadece DİBS’in kazandırdığını Prof. Dr. Sefer Şener Uzmanpara’ya anlattı:
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Temmuz ayı itibarıyla TL, Dolar ve Euro karşısında yaklaşık olarak yüzde 3.02 oranında değer kazandı. Bu değer kazanmada öncelikle uzun süreden beri devam eden pandeminin etkilerinin yavaş yavaş hafiflemesi, makro verilerin iyi gelmesi son bir aylık dönemde TL’ye değer kazandırdı.
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‘İŞSİZLİK RAKAMLARINDA BUNU GÖRDÜK’
Diğer taraftan haziran ayı ile birlikte özellikle turizm sektörünün hızlı bir şekilde yaza başlaması, hizmet sektörünün açılması ve boşta bekleyen insanların işe dönmesi bu kazanımda etkili oldu. Zaten biz bunu bugün açıklanan işsizlik rakamlarında da gördük. Haziran ayı işsizlik rakamları yüzde 13.1 seviyesinden yüzde 10.6 seviyesine geriledi.
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Aynı zamanda 690 bin yeni istihdam sağlanmış oldu ki bu dönemde en iyi pay sanayi sektöründen sağlandı, devamında hizmet sektörünün de sağladığı istihdamda yoğun bir artış yaşanması TL’nin değer kazancını izah ediyor.
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Aynı zamanda PMI verileri de iki aydan beri olumlu yönde geliyor. Makroekonomik verilerin olumlu gelmesi TL’ye değer kazandırdı.
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TL’nin değer kazanması ile birlikte doğal olarak DİBS de temmuz ayında kazanç sağlayan önemli bir yatırım aracı olmuş oldu. Hem dövizin kaybettirmesi, diğer enstrümanların kaybettiriyor olması, TL’nin değer kazanması ile birlikte DİBS’te de değer kazanıma sebep oldu.
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Ekonomiye dönük açılımların hızlı bir şekilde gerçekleşmesi DİBS’lere yönelik olumlu bir talebe yol açtı. Bu verilerin yeniden pozitife dönmesi yabancı yatırımcının DİBS’lere olan ilgisini artırmış durumda diyebiliriz.
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Diğer taraftan Türkiye’nin reel politika faizi veren ülkeler arasında olması da bir diğer destekleyici unsur olmuştur. Makro verilerdeki bu iyileşme devam ederse önümüzdeki dönemlerde de bu verilerin devam etmesi beklenir.
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‘KRİTİK KARAR MERKEZ’DE’
Merkez’in 12 Ağustos’ta alacağı karar çok önemli. Merkez faiz kararında bir değişiklik yapmazsa, DİBS’ gibi enstrümanların daha iyi getiri getireceğini söyleyebilirim. Burada kritik karar Merkez Bankası’nda.
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