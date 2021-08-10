Ne altın ne dolar! Yatırımcıya bir tek DİBS yaradı

‘İŞSİZLİK RAKAMLARINDA BUNU GÖRDÜK’ Diğer taraftan haziran ayı ile birlikte özellikle turizm sektörünün hızlı bir şekilde yaza başlaması, hizmet sektörünün açılması ve boşta bekleyen insanların işe dönmesi bu kazanımda etkili oldu. Zaten biz bunu bugün açıklanan işsizlik rakamlarında da gördük. Haziran ayı işsizlik rakamları yüzde 13.1 seviyesinden yüzde 10.6 seviyesine geriledi.