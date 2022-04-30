Ethereum için 35 bin dolar tahmini

Kripto para birimleri nisan ayı itibarıyla kan kaybediyor. Mart ayının sonlarına doğru 48 bin doların üzerine çıkarak yıl içerisinde en yüksek seviyeye ulaşan Bitcoin nisan ayında sert düşüş kaydetti.

5 Nisan tarihinden bu yana düşüş trendi içerisinde hareket eden Bitcoin genel olarak 40 bin dolar pivot seviyenin üzerinde tutunmaya çalışsa da 26 Nisan’da 37 bin 702 dolara kadar geri çekilerek aylık bazda en düşük seviyeyi gördü. Bitcoin nisan ayında yüzde 15 oranında değer kaybetti.

38 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Son günlerde 40 bin dolar psikolojik seviyeyi aşağı yönlü kıran Bitcoin, 38 bin dolar desteğinin de altına sarkarak yatırımcısını tedirgin etti. Bitcoin bugün 38 bin 684 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler Bitcoin’de 38 bin dolar seviyesinin altında kalınması durumunda fiyatın hızla aşağı çekilebileceğini söylüyor. Bitcoin’de 38 bin doların altında hareketin görülmesiyle birlikte bir sonraki destek 37 bin 500 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor.

ETHEREUM BALİNALARI SATIŞ YAPIYOR

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum’un fiyatı 26 Nisan’da 3 bin dolar pivot seviyeden 2 bin 767 dolara geri çekilerek yüzde 6’dan fazla değer kaybetmişti. Ethereum bugün 2 bin 825 dolardan işlem görüyor. Aylık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise Ethereum yatırımcısına yüzde 13.88 oranında kaybettirdi.

Kripto para analizi yapan WhaleStats’a göre Ethereum balinaları son 24 saat içerisinde satışa geçti. Elde edilen verilere göre ilk 100 Ethereum cüzdanından 783 bin doların üzerinde çıkış yaşandı.

Ayrıca Ethereum balinaları 1,9 milyon doların üzerinde USD Coin, 283 bin doların üzerinde Binance USD ve 122 bin doların üzerinde Tether alımı yaptı.

STANDARD CHARTERED ANALİSTİNDEN 35 BİN DOLAR TAHMİNİ

Öte yandan İngiliz dev banka Standard Chartered’ın kripto para araştırma lideri Geoffrey Kendrick, Ethereum fiyatının uzun vadede 35 bin dolar hedefine ulaşabileceğini söyledi.

Kendrick, kripto paralarda yaşanan geri çekilmeye rağmen kurumsal fonların kripto sektörüne aktığını belirtti.

BITCOIN’DE 100 BİN DOLAR HEDEFİ TUTMADI

Ayrıca Kendrick eylül ayında yaptığı analizde Bitcoin fiyatının 2022 yılı başlarında 100 bin dolara ulaşacağını söylemişti. Bitcoin fiyatı geçtiğimiz yılın kasım ayında 69 bin doları görerek tüm zamanların rekorunu kırsa da bu tarihten sonra ayı piyasasına girmişti. Bitcoin bu yılın başlarında beklenen yükselişi gerçekleştiremedi.

KRİPTO PARALARDA FED DÜŞÜŞÜ

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor. Fed’in parasal sıkılaşmaya gidecek olmasıyla kripto para ve hisse piyasaları üzerinde satış baskısı arttı. Doların küresel çapta güç kazanmasıyla birlikte dijital varlıklarda aşağı yönlü hareketler görülüyor.