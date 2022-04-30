Nisan ayında altın yatırımcısına kaybettirdi

Mart ayının başlarında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle birlikte 2 bin 70 doları aşan ons altın jeopolitik risklerin tırmanışa geçmesiyle birlikte büyük bir kazanç sağlamıştı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 3 yıl sonra ilk kez mart ayında faiz artışına gitmesi ve yüksek enflasyona karşın parasal sıkılaşma adımlarını hızlandırması nisan ayında altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Ukrayna savaşının etkisiyle güvenli liman altına talep artsa da Fed’in mayıs ayında 50 baz puan faiz artırma ihtimalinin kuvvetlenmesi doları gelişmiş ülke para birimleri karşısında 5 yılın zirvesine çıkarırken, bu durum altın fiyatlarının sert düşmesine neden oldu.

ONS ALTIN ‘FED’ ETKİSİYLE DİBİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz haftalarda Fed Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyona karşın 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizini 50 baz puan artırılabileceğini söyledi. Bu gelişme sonrası para ve emtia piyasalarında 50 baz puanlık faiz artışı fiyatlandı.

2.5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ

Nisan ayına 1937 dolar seviyesinden başlayan ons altın 18 Nisan’da 1998 doları görerek aylık bazda en yüksek seviyeye ulaştı. Zirve seviyeye çıktıktan sonra aşağı yönlü bir seyir izleyen ons altın yatırımcısını tedirgin etti.

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Perşembe günü ons altın fiyatı 1872 dolara gerileyerek 2.5 ayın en düşük seviyesine indi. Ons altın cuma günü 1919 dolara kadar toparlanma kaydetti ve nisan ayını 1896 dolar seviyesinden tamamladı.

NİSAN AYINDA YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ

Son iki hafta içerisinde aşağı yönlü bir seyir izleyerek sert düşen ons altın nisan ayı genelinde yüzde 2.11 oranında değer kaybetti.

GRAM ALTIN 1 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Nisan ayına 914 lira seviyesinden başlayan gram altın 18 Nisan’da ons altının sert yükselmesinin etkisiyle birlikte 941 liraya ulaşarak aylık bazda zirveyi gördü. Bu gelişme sonrasında yönünü aşağı çeviren gram altın perşembe günü 890 liraya inerek 1 ayın en düşük seviyesine indi.

Cuma günü 916 liraya kadar yükselerek toparlanma kaydeden gram altın nisan ayını 905 lira seviyesinden kapattı.

Son iki hafta içerisinde ons altına benzer hareketler göstererek düşüş kaydeden gram altın fiyatı nisan ayında yatırımcısına yüzde 0.9 oranında kaybettirdi.