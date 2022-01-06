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'Ethereum'un DeFi pazarındaki payı azalabilir'

JP Morgan Chase analistlerine göre Ethereum'un Merkeziyetsiz Finans (DeFi) alanındaki hakimiyeti rakiplerinin bu alana girmesiyle daha da aşınma riski ile karşı karşıya.

06.01.2022 - 08:12 |
'Ethereum'un DeFi pazarındaki payı azalabilir'

JP Morgan, çok büyük veri tabanlarının daha küçük ve daha kolay yönetilebilir bölümlere ayrılması süreci olan Sharding'in nihai aşamasına 2023 yılında ulaşılana kadar Ethereum'un DeFi pazarındaki yüzde 70 payının düşmeye devam edebileceğini belirtti. 

Analist Panigirtzoglou'nun verdiği bilgiye göre Ethereum'un 2021 yılı başında DeFi pazarında yüzde 100 olan pazar payı yıl içinde yüzde 70 civarına indi ve Ethereum blokzincirine yönelik hevesin, iştahın azalmakta olması kripto paranın fiyatını da düşürebilir.

Ethereum fiyatı bu sabah yüzde 9,32 düşüşle 3453,23 dolar seviyesinde.

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