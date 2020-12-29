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29.12.2020 - 17:16 | | AA

Euro 9 liranın altına geriledi

Atılan adımların etkisini göstermesiyle euro/TL 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9'un altına indi.

Euro 9 liranın altına geriledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Kasım'da partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında yatırım ortamının iyileştirilmesi, mali piyasaların derinliğinin artırılması, kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin yükseltilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, iyi yönetişim gibi alanlarda da yapısal reformların hazırlıkları içinde olduklarını açıklamasıyla Türk lirasındaki değer kazancı hızlandı.

Analistler, Merkez Bankasının sıkı para politikası duruşu, 24 Aralık'ta 200 baz puanlık güçlü faiz artışı ve 2021 Yılı Para ve Kur Politikası sunumunda enflasyonla mücadelede kararlı adımların atılacağına ilişkin mesajları sonrasında Türk lirasındaki değer kazancının devam ettiğini söyledi.

Döviz kurları haftalık bazda incelendiğinde düşüş eğilimi üst üste üçüncü haftaya taşındı ve euro/TL, analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 9'un altını test etti. Euro /TL, 20 Kasım'dan bu yana en düşük seviye olan 8,9992'yi görmesinin ardından şu dakikalarda 9,0120 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL de 7,3462 ile 1 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası 7,3540 seviyesinde dengelendi.

Yaklaşık 2 aydır düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin risk primi (CDS) ise bu süreçte 590'lı seviyelerden 311 baz puana indi.

Analistler, dolar/TL'de 7,30 desteğinin kırılması durumunda psikolojik destek olan 7'nin gündeme gelebileceğini, euro/TL'de ise 8,50'nin orta vadeli hedef olduğunu kaydetti.

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