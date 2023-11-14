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Euro Bölgesi 3. çeyrekte daraldı

Euro Bölgesi ekonomisi 2023 yılı 3. çeyrekte dönemsel bazda daralma kaydetti.

14.11.2023 - 13:26 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi 3. çeyrekte daraldı

Euro Bölgesi ekonomisi 2023 yılı 3. çeyrek dönemine ilişkin ikinci tahmini açıklandı.  

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Buna göre ekonomi 3. çeyrekte dönemsel bazda yüzde 0.1 oranında daraldı. Piyasalarda beklenti de ekonominin yüzde 0.1 oranında daralacağı yönündeydi. 

Ekonomi yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 0.2 oranında büyüme kaydetmişti.

Euro Bölgesi ekonomisi 3. çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 0.1 oranında büyüme gösterdi. 

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