Euro Bölgesi beklentilerin altında büyüdü

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırı sonrasında Batı'nın Rusya'ya yönelik uygulamaya koyduğu yaptırımların etkisiyle Euro Bölgesi ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 büyüdü. Beklenti yüzde 0,3 büyüme olacağı yönündeydi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna saldırısı öncesinde yayınladığı raporda da ilk çeyrekte büyümenin yüzde 0,3 olacağını öngörmüştü.

Eurostat verilerine göre ilk çeyrekte İtalya ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 daraldı. Almanya'da büyüme yüzde 0,4 olan beklentilerin altında yüzde 0,2 olarak açıklandı. Fransa ise ilk çeyrekte büyüme göstermedi.