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Euro Bölgesi beklentilerin altında büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin altında büyüme gösterdi.

07.09.2023 - 13:27 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi beklentilerin altında büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisine yönelik ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Buna göre ekonomi ikinci çeyrekte, ilk çeyreğe göre yüzde 0.1 oranında büyüdü. Piyasalarda beklenti büyümenin yüzde 0.3 oranında olması yönündeydi. 

Verinin açıklanmasıyla birlikte ilk çeyrekte yüzde 0 olan büyüme, yüzde 0.1’e revize edildi. 

İkinci çeyrekte büyüme yıllık bazda yüzde 0.5 oranında gerçekleşti. Piyasalar yıllık bazda yüzde 0.6 oranında büyüme bekliyordu. 

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