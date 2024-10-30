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Euro Bölgesi ekonomisi büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

30.10.2024 - 13:57 |
Euro Bölgesi ekonomisi büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nde üçüncü çeyreğe ilişkin GSYH öncü verilerini yayımladı. Verilere göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 arttı. Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 0,9 yükseldi.

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Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 0,8 artması yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinden yüksek gelmesi dikkati çekti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,9 artış kaydetti.

GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,2, Fransa'da yüzde 0,4, İspanya'da yüzde 0,8 artarken, İtalya'da değişmedi.

GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ise Almanya'da yüzde 0,2 gerilerken, Fransa'da yüzde 1,3, İtalya'da yüzde 0,4 ve İspanya'da yüzde 3,4 yükseldi.

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