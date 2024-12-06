Euro Bölgesi ekonomisi büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin üçüncü çeyrek GSYH ve istihdam verilerini açıkladı.

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Verilere göre, Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. Euro Bölgesi'nde GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 arttı.

AB'de GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 1 artış gösterdi.

GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İspanya'da yüzde 0,8, Fransa'da yüzde 0,4, Almanya'da yüzde 0,1 artarken, İtalya'da sabit kaldı.

GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ise Almanya'da yüzde 0,3 düşerken, İtalya'da yüzde 0,4, Fransa'da yüzde 1,2 ve İspanya'da yüzde 3,4 yükseldi.

Euro Bölgesi’nde istihdam üçüncü çeyrekte, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 arttı. AB'de ise istihdam üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre sabit kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artış gösterdi.