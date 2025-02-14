Euro Bölgesi ekonomisi büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nde 2024 yılı dördüncü çeyreğe ilişkin GSYH ve istihdam öncü verilerini yayımladı.

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Verilere göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün son çeyreğinde üçüncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 arttı. Euro Bölgesi'nde GSYH, geçen yılın son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 0,9 yükseldi.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda değişmemesi, yıllık bazda yüzde 0,9 artması yönündeydi.

AB'de de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,1 artış kaydetti.

GSYH, son çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda'da yüzde 1,3, Almanya'da yüzde 0,2 ve Fransa'da yüzde 0,1 düşerken, İtalya ve Avusturya'da değişmedi.

GSYH, son çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre ise Almanya ve Avusturya'da yüzde 0,2, Estonya'da yüzde 0,1 azaldı.

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Öte yandan, 2024 için yıllık büyüme oranı Euro Bölgesi'nde yüzde 0,7, AB'de ise yüzde 0,9 seviyesinde belirlendi.

Euro Bölgesi'nde istihdam ise son çeyrekte, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 arttı. AB'de de istihdam son çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artış gösterdi.