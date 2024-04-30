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Uzmanpara Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte büyüdü
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Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisi 2024 yılı ilk çeyreklik dönemde yüzde 0.3 oranında büyüme gösterdi.

30.04.2024 - 13:38 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisine yönelik 2024 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Buna göre Euro Bölgesi ilk çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 0.3 oranında büyüme kaydetti. 

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Piyasalarda beklenti Euro Bölgesi ekonomisinin yüzde 0.1 oranında büyüme göstereceği yönündeydi. 

Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.4 oranında büyüdü. Piyasa beklentisi ise yüzde 0.2 oranında büyüme olması yönündeydi. 

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