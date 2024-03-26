Euro Bölgesi için büyüme tahminleri düşürüldü

S&P Global'in konu ile ilgili raporuna göre, Euro Bölgesi ekonomisi yumuşak bir inişin eşiğinde bulunuyor. Geçtiğimiz çeyrekte GSYH, enflasyon, reel ücret artışı ve istihdamdaki gelişmeler de bunu doğruluyor.

Haberin Devamı

Kurum, daha önce yüzde 0,8 olan bu yıl için büyüme tahminini yüzde 0,7'ye çekti. Bu revizyonun büyük bir kısmı 2023 GSYH'sinin daha zayıf bir aktarım etkisinden kaynaklanıyor.

2025 yılı GSYH büyüme tahmini yüzde 1,5'ten yüzde 1,3'e revize edilirken, 2026 tahmini yüzde 1,4'ten yüzde 1,3'e indirildi.

S&P Global, "Tüketici fiyatlarında ise son aylarda yaşanan enflasyondaki düşüş hızı, 2024 tahminimizi yüzde 2,9'dan yüzde 2,6'ya revize etmemize neden oldu. Ancak enflasyondaki düşüşün bu hızla devam edeceğine inanmıyoruz. Tam tersine, durgun üretkenlik ve ticari gelişmelere rağmen uzun süren yüksek ücret artışı, orta vadeli enflasyon tahminlerimizi 2025 ve 2026 yılları için sırasıyla yüzde 2,0'dan yüzde 2,1'e ve yüzde 1,7'den yüzde 1,9'a yukarı yönlü revize etmemize neden oldu" değerlendirmesinde bulundu.