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Euro Bölgesi için büyüme tahminleri revize edildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Euro Bölgesi için 2023 ve 2024 yılları büyüme tahminlerini revize etti.

27.03.2023 - 15:15 |
Euro Bölgesi için büyüme tahminleri revize edildi

Enflasyondaki katılığın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarını beklenenden daha uzun süre artırmak zorunda bırakacağına işaret eden S&P Global, 2023 yılı için büyüme tahminini yüzde 0'dan 0,3'e çıkarırken, 2024 yılı büyüme beklentisini ise yüzde 1,4'ten 1'e düşürdü.

"Manşet enflasyon yüzde 2 hedefine 2025 ilk çeyrekten önce ve çekirdek enflasyon hedefe 2025 üçüncü çeyrekten önce dönmeyecek" değerlendirmesini yapan S&P Global, "Euro Bölgesi ekonomisi için kısa vadeli görünüm karmaşık görünüyor. Sınırlayıcı bir para politikası faiz oranlarının 2024 yılında pozitife dönmesi ile yurt içi talebe aktarılabilir" açıklamasını yaptı.

S&P Global, Euro Bölgesi için 2023 yılı senaryolarının bir çeşit stagflasyon yaşanacağı yönünde olduğunu vurguladı.

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