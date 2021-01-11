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11.01.2021 - 13:54 | | AA

Euro Bölgesi Kovid-19 aşı stratejisiyle yükseldi

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aşılama stratejisi, Euro Bölgesi'nde yatırımcı güvenini olumlu etkiledi.

Euro Bölgesi Kovid-19 aşı stratejisiyle yükseldi
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Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, Aralık 2020’de eksi 2,7 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 4 puanlık artışla 1,3 puana yükselerek, son 11 ayda ilk kez sıfırın üzerine çıktı. Beklenti, endeksin 0,7 puana yükselmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi, aşının uygulanmasının ekonomik faaliyetlerin toparlanmasını destekleyeceği ümidiyle 29,3 puandan 33,5 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Mevcut Durum Endeksi de eksi 30,3 puandan eksi 26,5 puana çıkarak, Mart 2020’den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Sentix’in açıklamasında, ekonomik faaliyet üzerindeki geniş kapsamlı kısıtlamalar göz önüne alındığında güven endeksindeki yükselişin “şaşırtıcı” olduğu vurgulanarak, “Kovid-19'a karşı daha fazla aşının onaylanmasıyla, yatırımcılar aşılama stratejisinin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini ve dolayısıyla ekonomik ve kişisel özgürlüğe dair kısıtlamalarının tamamen sona ermesini bekliyorlar.” ifadesi kullanıldı.

Yatırımcı güveni anketi, 7-9 Ocak’ta, 1.168 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

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