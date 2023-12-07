Euro Bölgesi üçüncü çeyrekte daraldı
Euro Bölgesi ekonomisi 2023 yılı üçüncü çeyrek döneminde yüzde 0.1 oranında daralma gösterdi.
07.12.2023 - 14:06 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi ekonomisine yönelik 2023 yılı üçüncü çeyrek nihai büyüme rakamları açıklandı. Buna göre dönemsel bazda ekonomi yüzde 0.1 oranında daraldı.
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Piyasalarda beklenti de Euro Bölgesi’nin 3. çeyrekte yüzde 0.1 oranında daralacağı yönündeydi.
Ekonomi üçüncü çeyrekte yıllık bazda büyüme yüzde 0 olarak revize edildi. Bir önceki tahmin yüzde 0.1 oranında gerçekleşmişti.