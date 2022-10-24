Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite sert düştü

Yaşam maliyetlerinde artışın tüketicilerin ihtiyatlı hareket etmelerine yol açması ve talebin zayıflamasının etkisiyle S&P Global Euro Bölgesi satın alma yöneticileri bileşik endeksi ekim ayında, eylül ayındaki 48,1 puandan 47,1 puana indi. Ekim ayında bileşik PMI'ın 47,5 puan olması bekleniyordu.

Ekim ayında Euro Bölgesi'nde imalat PMI 48,4 puandan 46,6 puana ve hizmet PMI 48,8 puandan 48,2 puana düştü.

S&P Global Baş Ekonomisti Chris Williamson, "Euro Bölgesi ekonomisi üretimdeki kayıplar ve talep resminde kötüleşme dikkate alındığında dördüncü çeyrekte daralacak gibi görünüyor. Bir resesyon giderek kaçınılmaz hale geliyor" dedi.