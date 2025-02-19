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'Euro Bölgesi'nde ekonomik büyüme zayıf'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Piero Cipollone, Euro Bölgesi ekonomik büyümesinin zayıf kalmaya devam ettiğini söyledi.

19.02.2025 - 10:15 | | Foreks Haber
'Euro Bölgesi'nde ekonomik büyüme zayıf'

Cipollone, "Bölgede büyüme şu anda beklenenden daha zayıf olabilir ve blok potansiyelinin altında genişlemeye devam ederek enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı uygulayacak" dedi.

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Cipollone, "Ekonominin dürüst olmak gerekirse çok umut verici olmadığını düşünüyorum. Çıktı açığı enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacak. Ancak, fiyatlar üzerindeki bu olumsuz etkinin bir kısmı enerji maliyetlerindeki artışla telafi edilebilir ve bu da tüketici fiyatlarına ilişkin görünümü bulandırabilir" diye konuştu.

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