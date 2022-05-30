Euro Bölgesi'nde ekonomik güven arttı

Avrupa Komisyonu'nun verilerine göre ekonomik güven nisan ayındaki 104.9 seviyesinden 105'e yükseldi. Ekonomistler güven endeksinin 14 ayın en düşük seviyesine gerilemesini bekliyordu.

Tüketici güveni ise bu dönemde eksi 21.1 oldu. Nisan ayında endeks eksi 22 değerini almıştı.

İmalat sektörü güvenindeki azalma, hizmet ve inşaat sektöründeki iyileşmeyle dengelendi.

BloombergHT'de yer alan habere göre Euro Bölgesi'nde yarın açıklanacak olan enflasyon verisinin yüzde 7.8 ile yeni rekor kırması bekleniyor.

Ukrayna'da devam eden savaş yaşam maliyetlerini yükseltirken, enflasyon beklentilerini de artırıyor.