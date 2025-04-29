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Euro Bölgesi'nde ekonomiye güven azaldı

Euro Bölgesi'nde nisanda ekonomi güven endeksi aylık bazda 1,4 puan düşerek 93,6'ya indi.

29.04.2025 - 16:55 | | AA
Euro Bölgesi'nde ekonomiye güven azaldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, nisan ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, nisanda ekonomik güven endeksi AB'de aylık bazda 1,4 puan azalarak 94,4 seviyesine geriledi. Euro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1,4 puan düşüşle 93,6 seviyesine indi.

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Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde endeksin 94,5 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerin altında gelmesi dikkati çekti.

Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, nisanda eksi 14,5'ten eksi 16,7'ye düştü. AB'de ise endeks nisanda 2,1 puan gerileyerek eksi 16 seviyesinde ölçüldü. Böylece, Euro Bölgesi'nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde zayıflama yaşandı.

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