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Euro Bölgesi'nde ekonomiye güven yükseldi

Euro Bölgesi'nde şubatta ekonomi güven endeksi aylık bazda 1 puan artışla 96,3'e çıktı.

27.02.2025 - 14:36 | | AA
Euro Bölgesi'nde ekonomiye güven yükseldi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, şubat ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, şubatta ekonomi güven endeksi AB'de aylık bazda 1,1 puan artarak 97,1 seviyesine çıktı. Euro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1 puan yükselerek 96,3 seviyesine ulaştı.

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Piyasa beklentileri Euro Bölgesi'nde endeksin 96 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi dikkati çekti.

Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi de şubatta 0,6 puanlık artışla eksi 13,6 oldu. Böylece, Euro Bölgesi'nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde hafif bir iyileşme görüldü. AB'de ise endeks şubatta 0,4 puan yükselerek eksi 12,9 seviyesinde ölçüldü.

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