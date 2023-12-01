Euro Bölgesi'nde imalat faaliyetleri daraldı

S&P Global tarafından derlenen HCOB'nin nihai Euro Bölgesi imalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) kasım ayında, ekim ayındaki 43.1'den 44.2'ye yükseldi ve 43.8'lik ön tahminin üzerine çıktı.

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Hamburg Commercial Bank'ın Baş Ekonomisti Cyrus de la Rubia, "Kasım ayı en güzel ay olmadı ve bu sadece hava durumuna değil, aynı zamanda Euro Bölgesi'nin imalat sektöründeki durumuna da işaret ediyor. Elbette neredeyse tüm alt endeksler biraz canlandı. Ancak iyileşmeler çoğunlukla ürkek ve bir yükseliş eğilimi ilan etmek için gereken dinamizmden yoksun" dedi.

Yeni siparişler endeksi altı ayın en yüksek seviyesi olan 39'dan 41.5'e yükselmesine rağmen genel talep 19. ayda da geriledi. Anket fabrika yöneticilerinin personel sayısının tekrar azaltılması nedeniyle büyük bir toparlanma beklemediğini gösterdi.

İstihdam endeksi, Covid-19 salgınının dünyayı etkisi altına aldığı Ağustos 2020'den bu yana görülmeyen en düşük seviyeye geriledi.