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08.01.2021 - 13:29 | | AA

Euro Bölgesi'nde işsizlik azaldı

Euro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı Kasım 2020'de yüzde 8,3'e indi.

Euro Bölgesi'nde işsizlik azaldı
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin Kasım 2020 dönemine ilişkin işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ekimde yüzde 8,4 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, kasımda yüzde 8,3'e geriledi.

AB'de ise ekimde yüzde 7,6 seviyesinde olan işsizlik, kasımda yüzde 7,5'e düştü.

Söz konusu dönemde işsizlik İspanya'da yüzde 18,3, İtalya'da yüzde 9,7, Fransa'da yüzde 8,6 ve Almanya'da yüzde 4,5 olarak belirlendi.

AB'de işsiz sayısı kasımda 15 milyon 933 bin olurken, bunun 13 milyon 609 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Kasımda 25 yaş altı genç işsiz sayısı, AB'de 3 milyon 171 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 629 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 17,7 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 18,4 olarak ölçüldü. 

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