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Euro Bölgesi'nde konut kredisi şartları sıkılaştı

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Banka Kredi Anketi raporunda, Euro Bölgesi'nde bankaların, konut kredi şartlarını sıkılaştırdığı ve son çeyrekte daha da sıkılaştırmasının beklendiği belirtildi.

26.10.2021 - 12:46 | | AA
Euro Bölgesi'nde konut kredisi şartları sıkılaştı

ECB, Euro Bölgesi'nde 146 bankanın katıldığı Ekim 2021 Banka Kredi Anketi sonuçlarına ilişkin bir rapor yayımladı.

Yılın üçüncü çeyreğini kapsayan raporda, Euro Bölgesi'nde bankaların temmuz-eylül döneminde firmaların krediye erişiminin değişmediği belirtilerek, hanehalkı için konut kredisi (mortgage) şartlarının sıkılaştırıldığı, son çeyrekte de sıkılaşmaya devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

"Konut kredilerinde net sıkılaştırma; bankaların risk toleransı, fon maliyetleri ve bilanço kısıtlamalarıyla ilgiliydi" ifadesine yer verilen raporda, son çeyrekte bankaların hanehalkı için kredi talebinde değişiklik olmamasının beklendiği aktarıldı.

Bu arada, 28 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek ECB Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor. ECB Yönetim Kurulu, toplantıda ekonomik durumu da değerlendirecek.

Bu hafta ECB'nin faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesi öngörülmezken, tahvil alım programlarının geleceğine yönelik bir karar bekleniyor. ECB'nin Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamındaki desteklerinin Mart 2022'de sona ermesi bekleniyor.

Euro Bölgesi'nde bankaların kredi koşulları hakkında bilgi edinilmesini sağlayan ECB'nin Banka Kredi Anketi, yılda 4 defa yapılıyor. Son anket, 20 Eylül-5 Ekim'de yapıldı.

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