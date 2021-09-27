Euro Bölgesi'nde kredilerdeki büyüme arttı
Euro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen kredilerdeki büyüme, ağustosta ivme kaybetmeye devam etti. Buna göre, temmuzda yıllık bazda yüzde 1,7 büyüyen şirket kredileri, geçen ay yüzde 1,5 artış kaydetti. Şirket kredileri, haziranda yıllık bazda yüzde 1,8 büyümüştü.
27.09.2021 - 12:40 | | AA
Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi'nde ağustos ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.
Euro Bölgesi'nde ağustosta M3 para arzı yıllık bazda yüzde 7,9 artışla analistlerin beklentisi olan yüzde 7,7’nin üstünde gerçekleşti. Temmuzda M3 para arzı, yüzde 7,6 artış kaydetmişti.
Öte yandan, ECB, Kovid-19 salgınında Euro Bölgesi'nde uygun finansman koşulları sağlamak ve ekonomiye kredi akışını sürdürmek için para politikasını genişletici tutmaya devam ediyor.