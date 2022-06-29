Euro Bölgesi'nde resesyon bekliyor

Aralarında Jens Eisenschmidt'in de olduğu ekonomistler tarafından hazırlanan raporda ekonominin gelecek yılın ikinci çeyreğinde yatırım artışları ile birlikte yeniden büyümeye geçmesinden önce 2022 yılı son çeyrekte ve 2023 yılı ilk çeyrekte daralma yaşanacağı öngörüldü.

Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz akışının azalması olasılığı ve yüksek enflasyonun tüketici, iş dünyası güvenini azaltması nedeniyle tahminlerini revize ettiklerini belirten Eisenschmidt, "Görünümün etrafındaki riskler yoğunlaştı" dedi.

Eisenschmidt ekonomideki yavaşlamaya rağmen enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesini ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aralık ayına kadar faizi yüzde -0,50'den +0,75'e çıkarmasını beklediklerini de vurguladı.