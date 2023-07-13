Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi açıklandı
Euro Bölgesi ekonomisine yönelik mayıs ayı sanayi üretimi yıllık bazda düşüş gösterdi.
13.07.2023 - 13:15 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi ekonomisine yönelik mayıs ayı sanayi üretimi verisi açıklandı. Buna göre sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2.2 oranında düştü.
Piyasalarda beklenti sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 1.2 oranında düşmesi yönündeydi.
Mayısta aylık bazda sanayi üretimi yüzde 0.2 oranında yükseldi. Piyasalarda beklenti yüzde 0.3 oranında yükseliş olacağı şeklindeydi.
Nisanda yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 0.2, aylık bazda yüzde 1 oranında yükselmişti.