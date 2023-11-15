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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi daraldı

Euro Bölgesi ekonomisine yönelik eylül ayı sanayi üretimi aylık ve yıllık bazda daralma kaydetti.

15.11.2023 - 13:07 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi daraldı

Euro Bölgesi’ne yönelik eylül ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı. Buna göre sanayi üretimi aylık bazda 1.1 oranında düştü. 

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Ekonomistler aylık bazda sanayi üretiminde yüzde 1 oranında düşüş bekliyordu. 

Ağustos ayında sanayi üretimi yüzde 0.6 oranında yükselmişti. 

Eylülde yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 6.9 seviyesine indi. Beklenti yüzde 6.3 oranında düşüş olması yönündeydi. 

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