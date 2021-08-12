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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi geriledi

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı.

12.08.2021 - 12:40 | | AA
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 0,3 düşerken 2020'nin haziran ayına göre yüzde 9,7 yükseldi.

AB'de sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azalırken geçen yılın aynı dönemine göre 10,5 arttı.

Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 4,4 ile İrlanda'da, 2,6 ile Portekiz'de ve yüzde 2,3 ile Danimarka'da gerçekleşti.

En fazla artış ise yüzde 5,2 ile Malta'da, 3,3 ile Hollanda'da ve yüzde 3,2 ile de Estonya'da belirlendi.

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