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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi geriledi

Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi kasımda aylık ve yıllık bazda düşüş gösterdi.

15.01.2024 - 14:01 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi geriledi

Euro Bölgesi’ne yönelik sanayi üretimi rakamları açıklandı. Buna göre kasımda aylık bazda sanayi üretimi piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 0.3 oranında geriledi

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Ekimde aylık bazda sanayi üretimi yüzde 0.7 oranında düşmüştü. 

Kasımda yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 6.8 oranında geriledi. Ekimde yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 6.6 oranında düşüş göstermişti. 

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