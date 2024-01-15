Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi geriledi
Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi kasımda aylık ve yıllık bazda düşüş gösterdi.
15.01.2024 - 14:01 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi’ne yönelik sanayi üretimi rakamları açıklandı. Buna göre kasımda aylık bazda sanayi üretimi piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 0.3 oranında geriledi.
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Ekimde aylık bazda sanayi üretimi yüzde 0.7 oranında düşmüştü.
Kasımda yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 6.8 oranında geriledi. Ekimde yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 6.6 oranında düşüş göstermişti.