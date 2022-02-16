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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi sürpriz yaptı

Euro Bölgesi'nde aralık ayında gerilemesi beklenen sanayi üretimi sürpriz yaptı ve bir önceki aya göre yüzde 1,2, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,6 arttı.

16.02.2022 - 13:17 |
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi sürpriz yaptı

Ekonomistler aralık ayında sanayi üretiminin bir önceki aya göre yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 1 düşmesini bekliyordu.

Kasım ayı sanayi üretimi artışı yüzde 2,3'ten yüzde 2,4'e revize edilirken, üretimde yıllık bazda düşüş de yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e çekildi.

Aralık ayında en güçlü üretim artışı yüzde 2,6 ile sermaye mallarında oldu. Ara malı üretimi yüzde 0,5 artarken, enerji üretimi yüzde 0,8 ve dayanıklı mal üretimi yüzde 0,3 düştü.

Avrupa Birliği (AB) genelinde ise sanayi üretimi aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 yükseldi.

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