Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi yavaşladı

Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi verileri açıklandı. Buna göre nisan ayında sanayi üretimi yüzde 0.4 oranında artarken, yıllık bazda ise yüzde 2 oranında gerileme kaydetti.

Sanayi üretimi böylelikle 2020 yılı Ekim ayından bu yana en kötü performansını sergiledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tedarik zincirine darbe vururken, bu durum sanayi üretimini olumsuz etkiliyor.